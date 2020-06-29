بعض البنوك إجازة يومان هذا الأسبوع .. الأسباب والتفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري، أن بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، ستحصل على إجازة لمدة يومين هذا الأسبوع، يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة ثورة 30 يونيو وانتهاء الميزانيات السنوية الخاصة بها.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان صحفي، أن البنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو، تمتد أجازتها حتى الأربعاء 1 يوليو 2020، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الخميس الموافق ٢ يوليو 2020.

وأكد مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن هذه البنوك هي البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري، والبنك العقاري المصري العربي.

Advertisements

وأوضح المصدر، أن البنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣١ ديسمبر سواء كانت بنوك عامة أو خاصة تستأنف عملها صباح يوم الأربعاء 1 يوليو 2020 عقب انتهاء إجازة 30 يونيو.

وأشار المصدر إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية، تقوم بتغذية ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية بالأموال اللازمة لعمليات السحب والإيداع، وخدمة المواطنين، وحاملي البطاقات «ATM»، خلال إجازة القطاع المصرفي.

وتبدأ كل البنوك العاملة في السوق المحلية، إجازتها الخاصة بذكرى ثورة 30 يونيو، بعد غد الثلاثاء 30 يونيو 2020، بينما تمتد إجازة بعض البنوك حتى الأربعاء بمناسبة انتهاء الميزانيات السنوية الخاصة بهم.

وقرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٣٠ يونيو 2020، بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، على أن يستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣١ ديسمبر صباح يوم الأربعاء الموافق ١ يوليو 2020.