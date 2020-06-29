السيسي: تدشين نظام جديد لمراقبة الطرق إلكترونيا وتيبلغ السائق بالمخالفات على التيلفون لحظة بلحظة





قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الطرق ساعدت على عملية انسياب مروري، وهناك بعض السيارات التي تتخطى سرعتها 180، ليقاطعه السيسي: “لا لا لازم نخلص خدمته الـATS، للتحكم في السيطرة على حركة الطرق”

وأضاف السيسي خلال مداخلة له على هامش افتتاح المشروعات القومية: “لازم نعملها يا كامل عشان محدش يموت نفسه، مش هنفرح بـ180 كليو، ولازم نخلص نظام مراقبة الطرق، ويدي الناس إشارة في التليفون إنه تخطى السرعة”.

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تسعى لاستخدام أحدث النظم التكنولوجية على الطرق والمحاور الجديدة، مشيرا إلى أن هذا النظام يهدف إلى حماية المواطنين ومراقبة الحركة المرورية لمنع المخلفات المروية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة فى شرق القاهرة، أن النظام الجديد يساهم فى تحديد مخلفات السائقين على الطرق بحيث تم التأكيد على عدم التجاوز مرة أخرى.

وداعب الرئيس السيسى الحضور: "النظام الجديد يرصد حركة السائقين على الطرق الجديدة.. ولو خالف كل 5 كيلو يتم رصد المخالفة.. واحنا هنستفاد ونحاسبه أول بأول.. بس الأهم حياة المواطنين والحفاظ عليهم