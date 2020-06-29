شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لشركة باتك توقع عقداً مع هواوي لتوفير حلول المدن الذكية المبتكرة بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة باتك للاستثمار والحلول اللوجستية والأمنية والرقمية وإدارة وتشغيل المرافق، من خلال ذراعها الرقمي شركة حلول المدن الذكية، احدى الشركات التابعة، اتفاقية مع "هواوي".

وأفادت باتك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنها ستعمل بالتعاون مع هواوي على توفير حلول المدن الذكية المبتكرة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، تتيح الاتفاقية للطرفين إمكانية تخطيط وتنفيذ أنشطتهما للمشاريع الذكية العملاقة وهندسة وتصميم الحلول المتقدمة لشركائهم في المملكة العربية السعودية، والعمل سوياً على تشغيل منصة وخدمات المدن الذكية.

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والجدير بالذكر أن شركة باتك للاستثمار وقعت، في سبتمبر 2019، عقدين لإنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدينة الدمام والظهران والخرر لمدة 25 سنة بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.243 مليار ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2019.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 6.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 14.2 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال العام 2019 إلى الانخفاض فى الايرادات التشغيلية خلال العام الحالى بنسبة 8.60% مقارنة بالعام 2018.