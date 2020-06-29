شكرا لقرائتكم خبر عن باتك تعقد صفقة شراكة مع "تكنولوجيا الشفاء الطبية" لتأسيس شركة جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باتك للإستثمار والحلول اللوجستية والأمنية والرقمية وإدارة وتشغيل المرافق والمدن الذكية عن قيامها بعقد صفقة شراكة جديدة مع شركة تكنولوجيا الشفاء الطبية.

وأفادت باتك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بقيامها بتأسيس شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة في المملكة العربية السعودية ومقرها الرئيس بمدينة الرياض.

وبحسب البيان، تستحوذ شركة باتك على حصص بنسبة (60%) فيما تستحوذ شركة تكنولوجيا الشفاء الطبية على حصص بنسبة (40%) من رأس مال شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة.

وأفادت باتك، بأن نشاط تكنولوجيا الشفاء الرئيسي يركز على استيراد وبيع الأجهزة والمعدات الطبية ومستلزامتها باجلملة والتجزئة.

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ومن المُقرر أن يتم تمويل تأسيس الشركة الجديدة من موارد الشركة الذاتية، مع توقعات بانعكاس أثر ذلك على القوائم المالية للشركة خلال النصف الثاني من هذا العام.

الجدير بالذكر بأن الشركة الجديدة التي تم تأسيسها لديها أعمال متعلقة باستيراد وتوزيع الأجهزة والمنتجات الطبية واتفاقيات مع الشركة الوطنية للشراء الموحد ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإجمالي مبالغ وقدرها 85.755 مليون ريال، وكذلك عقود واتفاقيات كبرى جاري دراستها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2019.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 6.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 14.2 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال العام 2019 إلى الانخفاض فى الايرادات التشغيلية خلال العام الحالى بنسبة 8.60% مقارنة بالعام 2018.