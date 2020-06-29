شكرا لقرائتكم خبر عن ساسكو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع العربي الوطني بقيمة 250 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن توقيع اتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 250 مليون ريال مع البنك العربي الوطني.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن التسهيلات تتضمن تمويل طويل الأجل بقيمة 150 مليون ريال، وتمويل قصير الأجل بقيمة 100 مليون ريال، وتتضمن أيضا إصدار خطابات ضمان بنكية بقيمة 75 مليون ريال ، مقيدة لإصدار ضمانات الدفع لشراء الوقود.

وأشارت الشركة إلى أن مدة التمويل طويل الأجل تصل إلى 7 سنوات من تاريخ السحب، علماً بأن التمويل قصير الأجل يمتد إلى 12 شهر من تاريخ السحب.

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وبحسب البيان، يكمن الهدف من وراء هذه الاتفاقية للتوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات أخرى تتمثل في التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض إيرادات الاستثمارات.