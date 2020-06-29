شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الوطنية الدولية" تعتمد مقترح زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت عمومية الشركة الوطنية الدولية القابضة، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، زيادة رأسمال الشركة بقيمة توزيعات أسهم المنحة المجانية عن عام 2019 التي تبلغ 1.08 مليون دينار كويتي.

وقالت الشركة في بيان، لبورصة الكويت، إن العمومية غير العادية أقرت زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 21.688 مليون دينار إلى 22.772 مليون دينار، بزيادة نسبتها 5%.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت الأسبوع الماضي، توزيع أسهم مجانية بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم أصل، بإجمالي أسهم 10.844 مليون سهم.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت بنسبة 14% خلال 2019 إلى 1.97 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2018 والبالغة 2.3 مليون دينار.