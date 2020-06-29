شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام بفعل تباطؤ الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 97.11 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.50 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.52 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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وبالرغم من ذلك فقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% على مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل آمال تحقيق الاقتصادات العالمية تعاف سريعا من جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية فى مستهل جلسات الأسبوع ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، استنادا على احتمالات القائمة على نجاح الدول التي لا تزال تسجيل مستويات إصابة مرتفعة من فيروس كورونا ،وعلى رأسها الولايات المتحدة والبرازيل والهند ، فى السيطرة فى نهاية المطاف على الوباء ، مثلما نجحت أوروبا والصين من قبل.

وتلك الاحتمالات مع استمرار عمليات التحفيز المالي والنقدي لمعظم الاقتصادات الكبرى ، تعزز آمال تحقيق الاقتصاد العالمي تعاف سريعا من أزمة فيروس كورونا ،والعودة بقوة لمسار النمو خلال الربع الأخير من هذا العام ، خاصة مع اقتراب التوصل للقاح فعال للوقاية من المرض وظهور بعض الأدوية العلاجية.