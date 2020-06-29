شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،بجانب الطلب النشط على الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.8% إلى مستوي 17.96$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.81$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.79$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 0.1% ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 1.7% ،وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثالث مكسب أسبوعي التوالي.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط بسبب تباطؤ الطلب على العملات الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل انتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية ، مع تمسك المستثمرين بآمال تحقيق الاقتصاد العالمي تعافي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

والطلب على الأصول الاستثمارية لا يزال نشطا ، فى ظل توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي ، فى حال تأخر بعض الدول فى السيطرة على تفشي الفيروس التاجي خاصة الولايات المتحدة.