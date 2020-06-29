شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية ومكاسب قوية لسهم "وايركارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالجلسة السابقة ، يأتي مع استمرار تمسك المستثمرين بآمال تحقيق تعاف سريع للاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا ، وحقق سهم وايركارد مكاسب قوية بعد تأكيد الشركة على مواصلة الأعمال بعد إشهار الإفلاس.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ، بسبب مخاوف تزايد إصابات كورونا فى الولايات المتحدة ،وحقق المؤشر جلسة السابقة ارتفاعا بنسبة 0.9% بفضل صعود قوي لقطاع صناعة السيارات.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بسبب هبوط قطاع السفر والترفيه ،و انخفاض البنوك والشركات المالية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليستأنف مكاسبه مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 1.0% ، استنادا على آمال تعافي حركة التجارة العالمية.

بالرغم من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة وبعد الأماكن الأخرى منها البرازيل والهند ،غير أنه هناك احتمالات قوية أن تنجح تلك الدول بنهاية المطاف فى السيطرة على تفشي الوباء مثلما حدث فى أوروبا والصين ،لذلك لا يزال المستثمرين متمسكون بآمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من تلك الأزمة.

ارتفع سهم وايركارد بأكثر من 125% بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين ، بعدما تعهدت شركة المدفوعات الألمانية بمواصلة الأنشطة التجارية بعد إشهارها للإفلاس.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 2.4% ، بعد تجدد فرض القيود بعد قفزة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.