شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة 8 سنوات بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثماني سنوات ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف حيال ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,775.36$ ، من مستوى إغلاق تعاملات الجمعة عند 1,771.21$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,767.41$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

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وقفز معدن الذهب فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي لأعلى مستوى فى ثماني سنوات عند 1,779.38$ للأونصة ، بسبب التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ،و تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، بصدد تكبد أول خسارة يومية خلال الأربعة أيام الأخيرة ،عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

ويدعم ارتفاع أسعار الذهب أيضا ، عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية جديدة فى الولايات المتحدة والبرازيل والهند ، مع ظهور حالات جديدة فى الصين واستراليا ونيوزيلندا ، الأمر الذي جدد المخاوف حول احتمالات اندلاع موجة ثانية من جائحة الفيروس التاجي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 3.51 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,178.90 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.