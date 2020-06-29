شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ودول أخرى ، والتي قد تجبر الحكومات على تشديد إجراءات العزل العام مرة أخرى ،الأمر الذي لا يصب فى صالح تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 37.54$ ، من مستوى الافتتاح عند 38.17$، وسجل أعلى مستوي عند 38.17$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي 40.05$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 40.78$ ، وسجل أعلى مستوي عند 40.78$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.3% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.75% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بسبب مخاوف اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 3% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بسبب مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الارتفاع فوق حاجز 40 ألف حالة يوميا مسجلة مستويات قياسية جديدة ،وهو ما دفع السلطات فى بعض الولايات منها كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا إلى إغلاق بعض أماكن التجمعات ،كما أوقفت واشنطن وسان فرانسيسكو خطط إعادة الافتتاح مؤقتا.

وتتفشي الجائحة أيضا على نطاق واسع فى الهند والبرازيل مع تجاوز حالات الإصابة العشرة ألاف حالة يوميا ،وظهرت أيضا إصابات جديدة فى دول مثل الصين ونيوزيلندا واستراليا.

قد تجبر تلك التطورات بعض الحكومات على تشديد إجراءات العزل الصحي مرة أخرى ، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على مستويات الطلب على الوقود ،والتي قد أخذت فى التعافي بالفترة الأخيرة بعد تخفيف القيود وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.