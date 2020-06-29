شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي التذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ولم يظهر أي حركة قوية منذ الصباح، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة كما هي دون تغيير، والتي تعتمد على الثبات دون مستوى 0.6900، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 0.6700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط