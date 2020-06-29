شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لخط الدعم اللحظي الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار كسر هذا الدعم لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 41.76، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 37.86.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.76

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط