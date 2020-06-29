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تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لخط الدعم اللحظي الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار كسر هذا الدعم لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 41.76، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 37.86.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.76

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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