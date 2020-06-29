شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط دون مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، ليدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض بقية اليوم، حيث تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 36.10 وتمتد إلى 32.40، مع التذكير بأهمية الثبات دون 38.50 لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.00 والمقاومة 39.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط