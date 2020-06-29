شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول مقاومة القناة اللحظية الهابطة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يشترط الثبات فوق مستوى 17.55، بينما يستهدف مستويات 18.38 ثم 18.93 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد