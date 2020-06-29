شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق مستوى 1765.00، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً بقية اليوم، معتمدين على الثبات فوق مستويات 1750.00 و1730.00، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1840.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد