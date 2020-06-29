شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً هابطاً ليقترب من اختبار الدعم المحوري 1.2304، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 1.2515 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2304 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف التوجه نحو مناطق 1.2093 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد