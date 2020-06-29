شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للمقاومة المحورية 1.1270 ولا يزال دونها حتى الآن، بانتظار اختراق هذه المقاومة أو كسر الدعم 1.1175 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار تأكيد اختراق أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1140 والمقاومة 1.1340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير