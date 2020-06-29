شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع والأنظار على تصريحات " أندور بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، يأتي هذا قبيل تصريحات محافظ البنك المركزي البريطاني أندور بيلي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2389$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2338$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2324$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.2314$ ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" نسبة 0.1% مقابل العملة الأمريكية ،فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل شكوك حول ما إذا كانت بريطانيا يمكنها التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش يتحدث محافظ البنك المركزي البريطاني "أندور بيلي " فى ندوة عبر الانترنت ، عن المخاطر المالية المناخية ، ومن المرجح أن تتضمن التصريحات أدلة جديدة تخص مستقبل السياسة النقدية البريطانية.