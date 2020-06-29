شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: ارتفاع صادرات إيران من الغاز 3.6 مليار متر مكعب فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن حسن منتظر تربتي رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية قوله إن صادرات البلاد من الغاز زادت 3.6 مليار متر مكعب بما يعادل 26 بالمئة مدار عام حتى مارس 2020 وذلك على أساس سنوي.

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وكانت قد نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية الرسمية، عن وزير الطاقة رضا أردكانيان قوله إن إيران وقعت عقدا مدته عامين مع العراق لتصدير الكهرباء إلى البلد المجاور.