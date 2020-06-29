شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح شركات الحكومة الصينية 52.7% فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان من وزارة المالية الصينية اليوم الاثنين، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت 52.7 بالمئة على أساس سنوي بين يناير ومايو. وبلغت أرباح الشركات الحكومية 663.1 مليار يوان (93.67 مليار دولار) في تلك الفترة.
وكانت قد ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للمرة الأولى خلال ستة أشهر في مايو، مما يشير إلى أن التعافى الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن أرباح الشركات الصناعية في مايو ارتفعت ستة بالمئة على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر اليوم الأحد.
جاء ذلك عقب هبوط بنسبة 4.3 بالمئة في أبريل، وهي أيضا أكبر زيادة شهرية منذ مارس2019.
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