شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح شركات الحكومة الصينية 52.7% فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان من وزارة المالية الصينية اليوم الاثنين، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت 52.7 بالمئة على أساس سنوي بين يناير ومايو. وبلغت أرباح الشركات الحكومية 663.1 مليار يوان (93.67 مليار دولار) في تلك الفترة.

وكانت قد ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للمرة الأولى خلال ستة أشهر في مايو، مما يشير إلى أن التعافى الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.

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