شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-6-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29 يونيو، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة بمصر إلي 795 جنيها للجرام، مع استقرار سعر أوقية الذهب عالمياً حتي الآن عند 1770 دولارا، الأمر الذي أدى إلى استقرار سعر الذهب في مصر ، مستهل تعاملات الأسبوع.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل : 681 جنيها للجرام.

عيا ر 21 سجل : 795 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل : 908 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب: 6360 جنيها .

أوقية الذهب: 1771 دولار. عيا ر 21 سجل : 795 جنيها للجرام.عيار 24 سجل : 908 جنيها للجرام.الجنيه الذهب: 6360 جنيها .أوقية الذهب: 1771 دولار.

وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود.

يتجه برنت لتحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في يونيو بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو تموز، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل.

لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت العشرة ملايين أمس الأحد إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز العشرة آلاف حالة يوميا. وظهرت إصابات جديدة في دول مثل الصين ونيوزيلندا وأستراليا، مما حدا الحكومات لإعادة فرض قيود.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي السنغافوري، ”الموجة الثانية من العدوى لم تغادرنا.. يكبح ذلك حالة التفاؤل التي لاحظناها في الأسابيع الستة إلى الثمانية الأخيرة“.

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وأضاف أن عوامل أخرى تحد من ارتفاع أسعار النفط حاليا تشمل ضعف هوامش التكرير وارتفاع مخزونات الخام واستئناف الإنتاج الأمريكي.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتجارة في سنغافورة ”كمية المال الذي تضخه الحكومات يدعم بالقطع الذهب كملاذ آمن، مع استمرار وضع كوفيد-19“ في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا، مشيراً إلى أن الذهب شهد بعض عمليات جني الأرباح بعد أن بلغ تقريبا مستوى 1780 دولارا بسبب ارتفاع الدولار والأسهم بصفة عامة.

ومحا الدولار جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع.وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، لكنها تتجه لاختتام الأسبوع دون تغيير يُذكر مع تبديد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 أثر بيانات اقتصادية مشجعة.

وترتفع حالات الإصابة في الولايات المتحدة، بينما أُصيب بالمرض 9.51 مليون شخص في أنحاء العالم بحسب إحصاء لرويترز.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إن الجولة الثانية من تأثيرات الجائحة قد تلحق الضرر باقتصاد بلاده على نحو ”كبير“، مشيرا إلى استعداد البنك لتكثيف التحفيز مجددا.

ويميل الذهب للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وتدابير التحفيز، إذ يُعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض أسعار العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3 % إلى 1847.84 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من أول مايو .