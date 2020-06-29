شكرا لقرائتكم خبر عن 45% انخفاض فى قيمة العجز بالميزان التجارى لشهر أبريل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء، اليوم الاثنين، النـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية أبريل 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.36 مليــار دولار خـــلال شهرأبريل 2020، مقابل 4.28 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق، بنسـبـة انخـفاض قدرها45.0٪.

ومن أهم المؤشرات مايلى:

• الصــــادرات

انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة32.3٪، حيـث بلغـت 1.84 مليــار دولار خـلال شهــر أبريل2020مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (أسمدة بنسبة 9.9 %، منتجات البترول بنسبة 69.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 15.0%، بطاطس بنسبة 18.6 ٪).

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بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (منتجات ألبان بنسبة 0.2 %، فواكه طازجة بنسبة 20.2 ٪، خضر مجمدة او مبردة بنسبة 3.5 %، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 44.6 % ).

• الــــــواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 40.1 ٪حيث بلغت 4.19 مليار دولار خـلال شهرأبريل2020مقابل 7.0 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

مواد اولية من حديد او صلب بنـسبة 30.1 % ، أدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 10.4 %، قمح بنسبة 45.7 %، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 35.7 ٪

بينما إرتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا : (ذرة بنسبة 2.0 %، زيوت مكرره بنسبة 6.6 ٪، ورق صحف وطباعة بنسبة 6.8 ٪، اطارات خارجية وانابيب داخلية 0.9 %.