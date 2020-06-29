شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة اليابانية 12.3% فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين، تراجع مبيعات التجزئة اليابانية 12.3 بالمئة في مايو مقارنة بها قبل عام. كان متوسط توقعات السوق أن تهبط المبيعات 11.6 بالمئة.

وكانت قد أعلنت الحكومة اليابانية فى تقريرها الاقتصادى الشهرى، رفع تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى منذ 2018، إذ توقف التدهور الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك مع استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد الرفع الكامل لحالة الطوارئ على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الجمعة، أن الحكومة عدلت تقييمها الشهري صعودا للمرة الأولى منذ يناير 2018، بعد قالت سابقا بإن الاقتصاد "يتدهور بسرعة" في تقرير مايو الماضي.