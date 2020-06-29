شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.22% بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسراً 4.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2080.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 65.1 مليون سهم محققة ما قيمته 43.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 673 صفقة لعدد 28 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%.
وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية بنسبة 14.90%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.17%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.6 مليون ورقة بقيمة 14 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 2.54%.
وفي سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة أمور اعتيادية.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة دبى بنسبة 0.22% بمستهل تعاملات جلسة الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.