شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.22% بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسراً 4.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2080.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 65.1 مليون سهم محققة ما قيمته 43.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 673 صفقة لعدد 28 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية بنسبة 14.90%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.17%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.6 مليون ورقة بقيمة 14 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 2.54%.

Advertisements

وفي سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة أمور اعتيادية.