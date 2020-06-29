شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال يبحثون مع وزيرى قطاع الأعمال والصناعة فرص زيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمات الأعمال، اجتماعات مع وزراء بالمجموعة الاقتصادية، عبر وسائل الاتصال الإلكترونى، اليوم الاثنين، لبحث عدة موضوعات أبرزها التعرف على سبل دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة المصرية وفق المتغيرات الأخيرة بسبب فيروس كورونا، ومناقشة حزمة الإجراءات العاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادى، وتفادى الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكل قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الإنتاجى والتصديرى.

Advertisements

وتعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً ظهر اليوم الاثنين، مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث أوجه التعاون والشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص المصرى والأجنبى، وتحقيق أهداف الدولة فيما يخص المشروعات المشتركة، وكيفية التعاون بين الشركات الصناعية بقطاعى الأعمال العام والخاص، لزيادة إنتاج القطاعات الصناعية المرشحة أن تقوم بإنتاج منتجات من شأنها الاحلال محل الواردات، وتخفيض فاتورة الواردات.

كما سيناقش الاجتماع إلقاء الضوء على بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه بين وزارة قطاع الأعمال العام واتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية حول الكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية القابلة للتصدير، وبعده بساعتين، تعقد الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اجتماعاً مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمناقشة المشاكل التى تواجه أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى الحلول المقترحة بين كل الأطراف كحكومة وممثلى القطاع الخاص، فى ظل وجود فرصة واسعة لدى المنتجات المصرية بعد مرور الأزمة للتواجد فى عدد من الأسواق التصديرية الجديدة، ولكن بشرط وجود استعدادات بالقطاعين الإنتاجى والصناعى من خلال منتج جيد وسعر منافس وعمالة مدربة وتحديث للقطاع الصناعى بالكامل.