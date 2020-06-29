شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إيرباص يتوقع تراجع الإنتاج 40% على مدى العامين المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص في تصريحات نُشرت اليوم الاثنين، إن الشركة تفترض انخفاضا نسبته 40 بالمئة في الإنتاج على مدى العامين المقبلين بسبب أزمة فيروس كورونا. وأبلغ فوري صحيفة داي فيلت "بالنسبة للعامين المقبلية - 2020\2021 - نفترض انخفاض الإنتاج والتسليمات 40 بالمئة عما كان مخططا له بادئ الأمر". كانت إيرباص قالت من قبل إنها قد تخفض الإنتاج بمقدار الثلث في المتوسط. لكن رويترز أوردت في الثالث من يونيو أن الشركة تدرس تقليص إنتاج الطائرات إلى ما يقل 40 بالمئة عن خطط ما قبل الجائحة لمدة عامين، مما يزيد الضغوط لإلغاء آلاف الوظائف.

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