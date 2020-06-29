شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابغة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 15 من أيار/مايو وسط انخفاض مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظل تقييم الأسواق لتفشي فيروس كورونا وسط القلق من موجه ثانية وبالأخص مع إعادة الولايات المتحدة النظر في خطط إعادة فتحها.

في تمام الساعة 05:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.77% لتتداول حالياً عند 18.25$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.11$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 18.17$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى 97.25 مقارنة بالافتتاحية عند 97.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 15.0% مقابل 20.8% في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون.

ويذكر أن باول نوه الأسبوع الماضي خلال شهادته أمام الكونجرس لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل أمريكا في حالة عدم احتواء الأمر، مع تطرقه إلى أنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً" وأن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال".

Advertisements

وأعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول آنذاك أمام الكونجرس بشقيه مجلسي الشيوخ والنواب، بأنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل لأكبر اقتصاد في العالم قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع أفادته بأن الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة، وتطرقه لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عند عام 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الوضع الحالي ناتجة عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم.

وأكد باول أيضا آنذاك على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتقديم المزيد من التحفيز إذا ما اقتضت الحاجة لذلك وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستفعل كل ما في وسعها لدعم الاقتصاد، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي يعمل على التأكد من فعلية نظم الحماية والآمان قبل العمل على إصدار الدولار الرقمي، مضيفاً أنه إذا ما اتضح أن العملة الرقمية ستكون مفيدة للاقتصاد الأمريكي فأن الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على إصدارها.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.

بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لقرابة 9.85 مليون ولقي 495,760 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها أكثر من 4.93 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، كما أن ربع الذين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة 241,931 شخص لقوا مصرعهم في أمريكا بالفيروس القاتل.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أفادت الأسبوع الماضي بأن تفشي الفيروس التاجي لم يصل إلى ذروته بعد، وقد أكد المدير التنفيذي للمنظمة تيدروس أدهانوم أيضا الأسبوع الماضي على أن تفشي كورونا يزداد سوء عالمياً بالرغم من انحساره في أوروبا، مضيفاً أنه عند انتهاء الوباء ينبغي إلا يعود العالم لوضعه السابق وأنه يتعين تأسيس وضع جديد أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد في التصدي للتغير المناخي.