شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ الثالث من حزيران/يونيو للجلسة الثالثة في ستة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي وفي ظل تقييم المستثمرين لتفشي فيروس كورونا وسط القلق من موجه ثانية وبالأخص مع إعادة الولايات المتحدة النظر في خطط إعادة فتحها.

في تمام الساعة 05:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 1.1248، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1223 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1249، بينما حقق الأدنى له عند 1.1217، مع العلم، أن الزوج اسهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1219.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل انكماش 0.1% في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف أيضا عن القراءة السنوية للمؤشر ذاته والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.9% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في أيار/مايو.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 15.0% مقابل 20.8% في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لقرابة 9.85 مليون ولقي 495,760 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها أكثر من 4.93 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، بينما الاتحاد الأوروبي يأتي في المركز الثاني ولديه أكثر من ربع تلك الحالات 2.66 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس القاتل.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أفادت الأسبوع الماضي بأن تفشي الفيروس التاجي لم يصل إلى ذروته بعد، وقد أكد المدير التنفيذي للمنظمة تيدروس أدهانوم أيضا الأسبوع الماضي على أن تفشي كورونا يزداد سوء عالمياً بالرغم من انحساره في أوروبا، مضيفاً أنه عند انتهاء الوباء ينبغي إلا يعود العالم لوضعه السابق وأنه يتعين تأسيس وضع جديد أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد في التصدي للتغير المناخي.