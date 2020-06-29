شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية: 34% زيادة في استهلاك البيانات بالمملكة خلال جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إن استهلاك البيانات في المملكة شهد زيادة كبيرة خلال فترة جائحة كورونا (من مارس وحتى يونيو الجاري).

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن نسبة زيادة استهلاك البيانات للإنترنت بلغت أكثر من 34% خلال الجائحة، حيث اتضح ذلك في أن نسبة الزيادة في استهلاك بيانات الإنترنت الثابت خلال فترة جائحة كورونا وصلت إلى 45%، كما بلغت نسبة الزيادة في استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل 24% خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت الهيئة بأن معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الإنترنت المتنقل يقدر بـ 600 ميجابايت يوميا قبل أزمة كورونا، وهو ما يعادل ضعفي المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 200 ميجابايت، فيما زاد هذا الرقم خلال جائحة كورونا ليصل إلى أكثر من 3 أضعاف المتوسط العالمي بعد أن بلغ معدل استهلاك الفرد في المملكة 920 ميجابايت.

ولاستيعاب ازدياد نسبة استهلاك البيانات وتلبية الطلب المتزايد، قامت هيئة الاتصالات بتوفير ترددات إضافية للمشغلين على النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بزيادة تقدر بأكثر من 50% عن الترددات المستخدمة في تلك النطاقات.

وكشفت الهيئة عن أعلى خمس تطبيقات استهلاكاً للبيانات خلال جائحة كورونا، كما يلي:

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- المرتبة الأولى: منصة "يوتيوب" تتصدر أكثر منصات المحتوى استهلاكاً للبيانات بنسبة تقدر بـ 22% من إجمالي استهلاك البيانات اليومي بالمملكة.

- المرتبة الثانية: منصتا "فيسبوك" ومنصة "سناب شات" بنسبة 9% لكل منهما.

- المرتبة الثالثة: منصتا "بلايستيشن" و"نتفليكس" بما يعادل نسبة % لكل منهما.

وذكرت الهيئة أنها وفي إطار استيعاب ازدياد استهلاك البيانات، قدمت الدعم لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة والتعليم عبر تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المركز الوطني للأزمات والطوارئ الصحية، وتوفير تطبيق "صحة"، ومنصات التعليم الإلكتروني، وتطبيق توكلنا بشكل مجاني لكافة المستخدمين، ودعم تجهيزات البنية التحتية للتعليم الافتراضي.

ونوهت إلى أن تقرير "سبيد تست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت قد كشف في تقريره الأخير حفاظ المملكة لمركزها العاشر في مؤشر سرعات الإنترنت المتنقل بنهاية مايو الماضي بمتوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 62.33 ميجابت في الثانية.