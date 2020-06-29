شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية تعلن عن إقفال طرح يونيو لصكوك محلية بـ8.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مشيرةً إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.5 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 2.494 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.017 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

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وأشارت الوزارة إلى أن الشريحة الثانية بقيمة 3.670 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

وبينت الوزارة أن الشريحة الثالثة بقيمة 2.331 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.569 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 20.35 ميلادي.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مشيرةً إلى أنه تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.55 مليار ريال.