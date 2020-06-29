شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تقصي حقائق في إلغاء تداولات بالبورصة الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتي تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الملابسات المتعلقة بقرار إلغاء تداولات البورصة في جلسة الاربعاء 10 يونيو الجاري وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، بعد تصريحات صحافية حول التوجه لإلغاء التوزيعات النقدية للبنوك عن 2020.

والهدف من تشكيل اللجنة الوقوف على توفير الضمانات الكفيلة بتدعيم آليات التداول والنظم لكافة الأطراف المعنية بالسوق الكويتي كل حسب اختصاصه، على نحو يكفل سلامة المعالجات الفورية المتخذة مستقبلاً بخصوص التداولات، ومحاسبة أي مقصّر بما تم في جلسة 9 يونيو إن وجدت، بحسب صحيفة الرأي.

وكانت "هيئة الأسواق" قد أفادت بأن قرار إلغاء جلسة التداولات يمثل الخيار الأمثل لتحسب حدوث انكشافات كانت ستتعرض لها شركات الوساطة، وتندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.