شكرا لقرائتكم خبر عن العقاري السعودي يودع 1.37 مليار ريال للمستفيدين من "سكني" خلال يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف صندوق التنمية العقارية السعودي، عن إيداع 1.37 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال شهر يونيو 2020.

وأوضح الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 885 مليون ريال خلال تلك الفترة، بينما بلغ دعم "التمويل المدعوم" 461 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 24 مليون ريال.

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وأشار الصندوق إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني"، منذ إعلان برنامج التحول إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية في يونيو 2017 وحتى نهاية يونو الماضي 2020 بلغت نحو 21.8 مليار ريال.

وكان الصندوق كشف في وقت سابق، عن إيداع 1.692 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال شهر ديسمبر 2019.

يشار إلى أن الصندوق تحول في عام 2017 من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية مما أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.