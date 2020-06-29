شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة يحاول التعافي– تحليل – 29-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر القهوة بتداولات الفترة الأخيرة إشارة إيجابية باختراقه لمقاومة القناة الهابطة الفرعية والمستقرة عند 95.25 ليزيد ذلك من فرص التعافي والبدء بتشكيل اندفاع صاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
لتحقيق ما سبق, نؤكد على أهمية ثبات التداولات فوق مستوى 92.30 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي وليمكنه من الوصول بشكل أولي نحو 101.60 ومن ثم ليضغط على الحاجز الممتد نحو 105.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 93.20 و 100.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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