شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال سلبي- تحليل - 29-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لارتداد تصحيحي صاعد, إلا أن تمركزه بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة واستمرار تشكيل مستوى 121.05 لحاجز إضافي يدعم الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
مما سبق, سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة تشكيل تداولات هابطة جديدة وليكرر بذلك الضغط على الدعم الممتد حاليا نحو 119.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.10 و 119.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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