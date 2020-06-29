شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحافظ على السلبية-تحليل - 29-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بالتسلل دون مستوى 132.50 ليزيد ذلك من فعالية المسار الهابط والمتوقع سابقا, نلاحظ اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 ليسهل ذلك مهمة تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي وليمنحه فرصة لتجديد الضغط على الدعم الممتد نحو 130.65.

لابد من التنويه إلى أن محاولة اختراق السعر للحاجز المستقر عند 133.70 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليبدأ بالارتداد التصحيحي الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 134.55 و 136.05 قبل تسجيله لأي هدف سلبي جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.00 و 130.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط