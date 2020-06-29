شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتفاعل مع سلبية المؤشرات– تحليل - 29-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر البلاتين خلال الفترة الأخيرة ضمن المسار الصاعد والقائم على استقراره فوق الدعم المحوري المتمركز عند 765.00 لهذا اليوم, إلا أن تقديم المؤشرات الرئيسية للضغوط السلبية قد يجبره على تشكيل زحف سلبي مؤقت ليختبر بذلك الدعم المحوري قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.
تجديد السعر للمحاولات الصاعدة يتطلب الثبات فوق محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا عند 870.00 ليفتح ذلك الباب أمام البدء بتسجيل الأهداف الإيجابية الإضافية والتي تبدأ من 915.00 و 980.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 850.00 و 780.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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