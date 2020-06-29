شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات الصاعدة– تحليل -29-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر النحاس العوامل الإيجابية بتأكيد السيناريو التصحيحي الصاعد لنلاحظ ابتعاده عن الدعم الأولي المتمركز عند 2.6000 واقترابه من الهدف الأول المتمركز عند 2.7100, استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتمركزه ضمن مستوى تشبع الشراء, يدعونا لترجيح استئناف الهجوم الصاعد والذي قد يستهدف بدوره مستوى 2.7530 وصولا للمقاومة المتمثلة بمستوى 2.8050 لهذا اليوم.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6400 و 2.7530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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