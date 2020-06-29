الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 29-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50 في الجلسات الأخيرة، وطالما أن السعر فوق 0.9456، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.9541.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9440 والمقاومة 0.9550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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