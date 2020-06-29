الاقتصاد

الدولار الأسترالي في مسار ضيق – تحليل - 29-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الأخيرة، والذي يستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف زيارة مستوى 0.6700 بشكل رئيسي، بيما يمثل الثبات دون 0.6900 شرط مهم لتحقيقه.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6950

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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