شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي في مسار ضيق – تحليل - 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الأخيرة، والذي يستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف زيارة مستوى 0.6700 بشكل رئيسي، بيما يمثل الثبات دون 0.6900 شرط مهم لتحقيقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط