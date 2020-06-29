شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتجه نحو الأسفل – تحليل - 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً لمستوى 41.20 واستقر دونه، ويبدأ الضغط الآن على دعم لحظي يظهر بالصورة، ليشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 37.86 كمحطة رئيسية تالية.
من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات سلبية اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 41.76 سيوقف الانخفاض الحالي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.76
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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