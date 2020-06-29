شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم الجمعة الماضي دون مستوى 38.85، ويظهر مزيد من الانخفاض داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة ليتجه نحو تحقيق أهداف سلبية متوقعة خلال الجلسات القادمة، تبدأ عند 36.10 وتمتد إلى 32.40 بعد تجاوز المستوى السابق.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجّحاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 38.50 يعتبر مفتاح إيجابي أولي لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف الضغط السلبي الحالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.00 والمقاومة 39.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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