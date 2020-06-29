شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة محاولات لاختراق مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث تتواجد أهدافنا الإيجابية عند 18.38 وتمتد إلى 18.93.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 17.55، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لزيارة مناطق 16.80 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد