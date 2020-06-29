شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ محطة معالجة وشبكات صرف بـ535 مليون جنيه بمحافظتى البحيرة والغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات المقاولات العامة، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ العديد من مشروعات المرافق بمختلف المحافظات فى إطار توفير الخدمة لملايين المواطنين، وفق الجداول الزمنية المحددة من قبل جهات الإسناد.

وكشف المهندس نشأت مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للمقاولات العامة، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لـ"الخليج 365"، عن توصيل العديد من المرافق تتمثل فى محطة معالجة وشبكات صرف صحى لـ12 قرية بمحافظتى البحيرة والغربية، بتكلفة تصل لنحو 535 مليون جنيه، منها 340 مليون جنيه لقرى الريدان وأم حكيم، وزهور الأمراء، ومحطة معالجة كوم الفرج، وقرية كوم الفرج والغيتة بمحافظة البحيرة.

كما جارى توصيل الشبكات لقرى سبطاس وكفر سبطاس، وكفر طرنة ودمنهور الوحش وسنيو وكفر نوارة وكفر شاهين بمحافظة الغربية، وذلك بتكلفة 195 مليون جنيه.

وأوضح رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات أن الشركة تواصل تنفيذ مشروعا مرافق تبلغ قيمتها نحو 1.380 مليار جنيه فى مختلف المحافظات حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذها العام المقبل.