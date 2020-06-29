شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى بالأسواق اليوم الاثنين.. الكندوز يبدأ من 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار اللحوم تشهد استقرارا مع عودة النشاط والحياة اليومية مرة أخرى بناء على قرارات الحكومة، مشيرة إلى أن المعروض من اللحوم يلبى احتياجات السوق، وأن منافذ التوزيع الحكومية أدت إلى زيادة المعروض وبأسعار اقتصادية لذلك استقرت اسعار اللحوم البلدى من نهاية شهر رمضان حتى الآن.

وسجلت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 28-6-2020 الآتى الكندوز تتراوح بين 120- 150 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120 - 150 جنيها فى الكيلو، السجق 110 - 130 جنيها للكيلو، اللحم المفروم العادى 120 - 140 جنيها الكيلو.

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فيما شهدت أسعار الكبدة البلدى استقرار ا بين 120 - 150 جنيها الكيلو، وسجلت أسعار البرجر البلدى بين 110 - 140 جنيها الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 100 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90 - 120 جنيها الكيلو.

وجدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة اللواء أحمد حسنين، إحدى شركات وزارة التموين تعاقدت مع إحدى الشركات السودانية لتوريد كمية 18500 طن لحوم طازجة/ مبردة بما يعادل نحو 120 ألف رأس أبقار مخطط توريدها حتى نهاية عام 2021، وتباع بسعر 85 جنيها للكيلو مشفى، حيث تم تثبيت هذا السعر منذ نحو ثلاث سنوات، دون أى زيادة، ما أدى إلى استقرار أسعار اللحوم البلدى والحد من زيادة أسعارها فى الأسواق الأخرى، ويتم توريد رؤوس الأبقار الحية من السودان إلى مجزر شركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارتي التموين وقطاع الأعمال العام في هذا الشأن، وقد ورد بالمجزر كمية 7500 رأس بقرى حى حتى الآن.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات العذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين، كما تقوم منافذ وزارة التموين بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة.