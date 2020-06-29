شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر في نطاق ضيق للغاية لثالث جلسة على التوالي، حيث سجل ارتفاع بلغ 5660 نقطة وانخفاض بلغ 5620 نقطة، بينما اغلق عند مستوى 5656 نقطة، وهو نفس اغلاق جلسة الخميس الماضي، ويلامس المؤشر حاليا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 5300 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,631 وبين مستوى المقاومة هو 5,686 نقطة