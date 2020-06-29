شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأحد منخفضا عند مستوى 9128 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 9100 نقطة، في ظل استمرار الأداء السلبي من خلال مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 8300 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,069 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,166 نقطة
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