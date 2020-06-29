شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسة الأسبوع في مجملها سلبية مع القلق من موجة ثانية لكورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين في ظلال تقييم المستثمرين لتفشي فيروس كورونا والذي دفعهم للتساؤل حول تفاؤلهم مؤخراً حيال كون الأسوء من الأزمة قد ولى وبالأخص مع إعادة الولايات المتحدة النظر في خطط إعادة فتحها.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 9.9% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 13.9% مقابل 12.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 11.6%.

بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لقرابة 9.85 مليون ولقي 495,760 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها أكثر من 4.93 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، كما أن ربع الذين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة 241,931 شخص لقوا مصرعهم في أمريكا بالفيروس القاتل.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.20% ليخسر 18.93 نقطة ويصل إلى المستوى 1,558.44، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.32% ليخسر هو الأخر 297.39 نقطة ويصل إلى المستوى 22,214.69.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.70% ليخسر 28.89 نقطة ويصل إلى المستوى 4,110.10، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.61% ليخسر هو الأخر 18.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,961.35.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ 0.83% ليخسر 204.48 نقطة ويصل إلى المستوى 24,345.51، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.59% ليخسر هو الأخر 33.97 نقطة ويصل إلى المستوى 2,100.68.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.91% ليربح 101.45 نقطة ويصل إلى المستوى 11,230.68، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.94% ليخسر 114.78 نقطة ويصل إلى المستوى 5,789.30.