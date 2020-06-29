شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى15٫92 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 16٫40 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 15٫20 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.67 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط