شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 110 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 95 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 105 بينما مستوى المقاومة هو 107 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط